RBI Monetary Policy Updates: रिजर्व बैंक GSAP 2.0 के तहत करेगा ₹25,000 करोड़ की खरीदारी, इस दिन होगी नीलामी

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP 2.0) के तहत 25,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की पहली खरीद 12 अगस्त को की जायेगी. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की कि रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीदारी करेगा.

आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि मांग बढ़ाने के लिए VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ऑक्शन करेंगे. VRRR के जरिए 4 लाख करोड़ से ज्यादा की नीलामी होगी. G-SEC 2.0 के जरिए बॉन्ड खरीद जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि 12 अगस्त और 26 अगस्त को G-SAP ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा.

