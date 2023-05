दुधारू गाय बना RBI, मोदी सरकार को देगा 87,416 करोड़ का डिविडेंड, इतना तो सोचा भी न था गवर्नमेंट ने

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए 87,416 करोड़ रुपये के डिविडेंड भुगतान को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. यह इसके पहले वित्त वर्ष (FY22) के डिविडेंड भुगतान के मुकबले करीब तिगुना है.

वित्त वर्ष 2021-22 में डिविडेंड भुगतान 30,307 करोड़ रुपये था. गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में डिविडेंड भुगतान का फैसला लिया गया.

RBI approves Rs 87,416 crore dividend payment to government for 2022-23 against Rs 30,307 crore in FY22: Statement

