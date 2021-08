Reliance की न्यू सोलर एनर्जी कंपनी Ambri में करेगी 5 करोड़ डॉलर का निवेश, जानें क्या है प्लान

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (Reliance New Energy Solar Ltd) पॉल्सन एंड कंपनी (Paulson & Co), इंक के बिलगेट्स और कुछ अन्य दिग्गज निवेशक के साथ Ambri Inc में 144 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगे. अंबरी इंक (Ambri Inc) अमेरिका की एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी है. इस निवेश से कंपनी के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस की अच्छी ग्रोथ होगी. RNSEL कंपनी में 4.23 करोड़ शेयरों के अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी.

अंबरी ने पेटेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर 4-24 घंटों तक चलने वाली लिथियम-आयन बैटरी को डिजाइन किया है. RNESL और अंबरी भारत में एक बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं जोकि रिलायंस के हरित ऊर्जा पहल की लागत को बड़े लेवल पर कम कर सकता है.

Ambri की तरफ से आए एक बयान में कहा है कि इन निवेशों से कंपनी को अपने लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर विकसित और कमर्शियलाइज करने में सहायता मिलेगी.

44वीं एजीएम में कही ये बात

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने 44वीं एजीएम में इस बात का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि कंपनी अपने environment-friendly initiatives के तहत 4 गीगा फैक्ट्रर लगाएगी. इसके अलावा 2021 में कंपनी की NEW ENERGY BIZ लॉन्च करने की योजना है जिसमें RIL की लीडरशिप होगी. इस योजना के तहत कंपनी धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करेगी, जिसके तहत 4 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी.

बता दें ये गीगा फैक्ट्ररियां न्यू एनर्जी इको सिस्टम (new energy ecosystem) से संबंधित सभी तरीके के अहम कलपुर्जों का उत्पादन और उनका इंटिग्रेशन करेंगी. इस वर्चुअल एजीएम में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा था कि कंपनी अपने ग्रीन इनिशिएटिव (green initiatives) के तहत 60,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके अलावा कंपनी ग्रीन इनिशिएटिव के वैल्यू चैन के विकास से संबंधित पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर 15000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी.

जानें रिलायंस के बारे में

रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है, जिसका कारोबार INR 539,238 करोड़ ($73.8 बिलियन), INR 79,828 करोड़ ($10.9 बिलियन) का कैश प्रॉफिट है और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ INR 53,739 करोड़ ($7.4 बिलियन) था. . रिलायंस की गतिविधियों में हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल, खुदरा और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं.

फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट में “विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों” की सूची में शामिल होने के लिए रिलायंस भारत की सबसे शीर्ष रैंक वाली कंपनी है. कंपनी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 रैंकिंग में 2021 के लिए “विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों” की रैंकिंग में 55वें स्थान पर है. यह लिंक्डइन की ‘भारत में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों’ (2021) में शामिल है. इसके अलावाअधिक जानकारी के लिए आप www.ril.com पर भी विजिट कर सकते हैं.