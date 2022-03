Indian Economy के लिए राहत! फरवरी में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रही 5.8%, किस सेक्टर ने की सबसे ज्यादा तरक्की

नई दिल्ली. देश की अर्थव्यवस्था कितनी तरक्की कर रही है, इसकी बानगी वहां इंडस्ट्रीज के फलने-फूलने से भी मिलती है. फरवरी 2022 की बात की जाए तो देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन 5.8% बढ़ा है. कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से फरवरी में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है. गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है.

जनवरी में 4 फीसदी बढ़ा था कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन

वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2021 में कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन 3.3 फीसदी घटा था. इस साल फरवरी में कच्चे तेल और उर्वरक के प्रोडक्शन में गिरावट आई. जनवरी में कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन 4 फीसदी बढ़ा था.

कोर सेक्‍टर की वृद्धि 4 महीने के उच्‍चस्‍तर पर

चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों अप्रैल-फरवरी के दौरान 8 कोर इंडस्ट्रीज….कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का प्रोडक्शन 11 फीसदी बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन 8.1 फीसदी घटा था.

