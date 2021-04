बड़ी राहत: मनसुख मंडाविया बोले- रोजाना 3 लाख वॉइल Remdesivir का होगा प्रोडक्शन

12 अप्रैल के बाद से रेमेडिसवियर के प्रोडक्शन के लिए 25 नए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दी गई है. प्रोडक्शन क्षमता अब प्रति माह 90 लाख वॉइल तक बढ़ गई है. पहले यह 40 लाख वॉइल प्रति महीने थी.

Since 12th April, 25 new manufacturing sites for #Remdesivir's production have been approved.