Rakesh Jhunjhunwala: अमूल ने अपने अंदाज में दी बिगबुल को श्रद्धांजलि, विज्ञापन जारी कर दिया सम्मान

नई दिल्ली. भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने पिछले रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. भारत के प्रधानमंत्री सहित सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी. डेयरी ब्रांड अमूल (AMUL) ने भी उन्हें अपने अंदाज में श्रद्धांजलि देते हुए एक विज्ञापन जारी किया है, जो फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

अमूल के ट्विटर अकाउंट से एक विज्ञापन शेयर किया गया है, जिसे “भारत के महान बिग बुल को श्रद्धांजलि!.” कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है. इसमें झुनझुनवाला को एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है और उनके साथ एक बैल भी है. विज्ञापन में बिग बुल हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं. इस विज्ञापन में ऊपर लिखा है, “अपने बल से बुलंद बना.” इस विज्ञापन में झुनझुनवाला की बड़ी शख्शियत को बताने की कोशिश की गई है.

#Amul Topical: Tribute to the legendary big bull of India! pic.twitter.com/R4jsSxlu1v

— Amul.coop (@Amul_Coop) August 16, 2022