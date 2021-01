ज़रूरत के समय बस एक कॉल पर डॉक्टर की उपलब्धता बेहतरीन तरीका है #RestartRight का

बीमार महसूस होना तनावपूर्ण नहीं है, यदि चेकअप, डायग्नोसिस और उपचार के लिए तुरंत अपने डॉक्टर तक पहुंच जाएं. लेकिन महामारी ने पूरे हेल्थकेयर सिस्टम को डावाडोल कर दिया है. इसने ग्राहकों की स्वस्थ रहने की भावना को चुनौती दी है, उनका जोखिम और स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है और ऐसा माहौल बना दिया है कि घर से बाहर निकलना भी चिंता का विषय बन गया है.अनिश्चितता और तनावपूर्ण माहौल के कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे जन्मदिन, दोस्तों और अपने प्रियजनों से मुलाकात और हमारे रोज़मर्रा के छोटे-मोटे काम को हम सदियों से मिस कर रहे हैं. बावजूद, इसके तेजी से फैलने वाले वायरस के खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, अच्छी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और आपात स्थिति में सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है.साथ ही तुरंत जिस चीज़ की प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता है वह है आकस्मिक योजना जो आपको सहयोग करेगी और आने वाले समय की चुनौतियों के अनुसार विकसित होगी. आपकी बदलती ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और सुरक्षा के अपने वादे पर कायम रहते हुए, ICICI Lombard समझता है कि हम में से अधिकांश के लिए न्यू नॉर्मल बहुत अनिश्चित है. ग्राहकों को लॉकडाउन से बाहर निकलने और Restart Right के लिए उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही आसन और सुरक्षित तरीका है जो अंतर को पाट सकता है.यूज़र फ्रेंडलीजो Android और iOS के लिए उपलब्ध हैं, में कई कस्टमर- फर्स्ट फीचर्स हैं जो विभिन्न उपलब्ध हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा है. ये इनोवेशन यह सुनिश्चित करता है कि हर पॉलिसी धारक को सहायता और जानकरी बस एक उंगली पर उपलब्ध हो जाए.यदि आप बीमार महसूस कर रहे हैं और डॉक्टर की ज़ररूत है तो ऐप पर क्लिक करें और इस फीचर की मदद से टेलीकम्यूनिकेशन के जरिए डॉक्टर से कंसल्ट करें. चाहें आप लॉकडाउन में हों या घर पर सुरक्षित हों, छोटा सा दर्द या बीमारी भी ऐसे समय में बड़ी लगने लगती है. ऐसे में बाहर जाकर खतरे को बढ़ाने कि बजाय ग्राहक अब 24x7 मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है. बस आपको इतना करना ही कि बीमारी के लक्षणों की पर्याप्त जानकारी और कैसा महसूस कर रहे हैं, के बारे में डॉक्टर को बताना है, फिर वह डायग्नोसिस करके यदि ज़रूरत हुई तो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन देगा.यह न सिर्फ हमें सामान्य हालात में वापस लाता है, बल्कि चाहे हम बहुत दूर रहते हों, घर में बड़े-बुजुर्ग हों तो हमारे पास एक विश्वसनीय दोस्त है देखभाल के लिए.इसी ऐप से आप दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी कर सकते हैं...● ICICI Lombard के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कैशलेस अप्रूवल● एक ही जगह पर अपनी सभी पॉलिसी की जानकारी और लाभ को ट्रैक करेंहर किसी के लिए जो फिलहाल तनावग्रस्त है और कई चीज़ों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है, IL Take Care app ऐसा इंश्योरेंस समाधान देता है जो आपकी और आपके प्रियजनों की देखभाल करता है. क्लेम से लेकर रिन्यूवल तक के सारे काम बिना घर से बाहर निकले ही हो जाते हैं. तो आप यदि विश्वसनीय विकल्प और बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम की तलाश कर रहे हैं, तो कहीं से भी #RestartRight की क्षमता पाने के लिए ICICI Lombard के ILTakeCare app का इस्तेमाल करें.Tele-consultation coverage is available under Group TakeCare Insurance. The advertisement contains only an indication of the cover offered. For complete details on risk factors, terms, conditions, coverages and exclusions, please read the sales brochure carefully before concluding a sale. ICICI trade logo displayed above belongs to ICICI Bank and is used by ICICI Lombard GIC Ltd. under license and Lombard logo belongs to ICICI Lombard GIC Ltd. ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025. IRDA Reg.No.115. Toll Free 1800 2666. Fax No – 022 61961323. CIN (L67200MH2000PLC129408). customersupport@iciclombard.com. www.icicilombard.com Product Name: Group Take Care Insurance, Product Misc 149 UIN: ICIHLGP21382V022021. ADV/10899