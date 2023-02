हाइलाइट्स आप जिस रेस्‍टोरेंट में खाना खाएं, उसके बिल को जरूर गौर से देखें. सरकार रेस्‍टोरेंट आदि छोटे व्‍यवसायों को कॉम्‍पोजिशन स्‍कीम का लाभ देती है. जो इस स्‍कीम में शामिल होता है, उसे जीएसटी वसूलने का हक नहीं है.

नई दिल्‍ली. आज हमें सुपरमार्केट के बिल से लेकर सिनेमा हॉल के टिकट तक पर भारी-भरकम जीएसटी (GST) चुकाना पड़ रहा है. जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है. यानी यह टैक्स हम सरकार को सीधे ना देकर व्यापारियों के माध्यम से सरकार को देते हैं. लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि आपको हर जगह जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं है. इन जगहों में बहुत से रेस्‍टोरेंट भी शामिल हैं. जो रेस्‍टोरेंट्स सरकार की जीएसटी कॉम्‍पोजिशन स्‍कीम (GST Composition Scheme) का लाभ ले रहे हैं, वे ग्राहक से रेस्‍टोरेंट में बने खाने के बिल पर जीएसटी नहीं वसूल सकते. इसलिए जब भी रेस्‍टोरेंट का बिल चुकाएं तो एक बार बिल को जरा गौर से देख लें.

छोटे व्यापारियों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ दिया जाता है. इस स्कीम में शामिल व्यापारियों को केवल अपने वार्षिक टर्नओवर पर जीएसटी का भुगतान करना होता है. जीएसटी की यह दर सामान्‍य से कम होती है. इसलिए उन्हें ग्राहकों से जीएसटी वसूलने की न तो जरूरत है और न ही अनुमति.1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाला एक छोटा व्‍यवसायी इस योजना का लाभ ले सकता है.

कैसे लगाएं पता

आप जिस रेस्‍टोरेंट में खाना खाएं, उसके बिल को जरूर गौर से देखें. जो भी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ लेता है उसे अपने प्रतिष्‍ठान के बिल पर अनिवार्य रूप से “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” लिखना होगा. अगर बिल पर यह चीज लिखी है तो वह आपके बिल में जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ सकता. आप खाने के बिल पर अतिरिक्‍त लगाया गया जीएसटी चार्ज देने से मना कर सकते हैं.

आप जीएसटी पोर्टल (GST Portal) के जरिए भी यह पता लगा सकते हैं कि आपने जिस रेस्‍टोरेंट में खाना खाया है, उसने जीएसटी कॉम्‍पोजिट स्‍कीम का लाभ उठाया है या नहीं. पोर्टल पर चेक करना इसलिए भी जरूरी है क्‍योंकि बहुत से व्‍यापारी ग्राहकों से ज्‍यादा रुपये वसूलने के लिए उसे मिली छूट का उल्‍लेख अपने बिल पर नहीं करते हैं.

ऑनलाइन पता करने के लिए…

जीएसटी के पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं.

Search Taxpayer पर क्लिक करें.

Search Composition Taxpayer पर क्लिक करें.

रेस्‍टोरेंट के बिल पर लिखे जीएसटी नंबर को दर्ज करें.

ऐसा करने पर पता चला जाएगा कि रेस्‍टोरेंट रेगुलर GST पेयर है या कॉम्‍पोजिट पेयर.

अगर कॉम्‍पोजिट पेयर है तो बिल में जोड़े गए जीएसटी चार्ज का भुगतान न करें.

अगर रेस्‍टोरेंट जबरदस्‍ती बिल में जीएसटी वसूला है, तो आप इसकी ऑनलाइन https://gstcouncil.gov.in/grievance-redressal-committee-grc लिंक पर जाकर कर सकते हैं.

