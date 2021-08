नई दिल्‍ली. आम आदमी और केंद्र सरकार दोनों के लिए अच्‍छी खबर है. दरअसल, जुलाई 2021 के दौरान खाने-पीने की चीजों के दाम घटने और सप्लाई चेन की परेशानियां कम होने से खुदरा महंगाई दर में नरमी दर्ल की गई है. भारत की खुदरा महंगाई दर जुलाई 2021 में मामूली राहत के साथ 5.59 फीसदी रही. इसी के साथ महंगाई दर एकबार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के तय लक्ष्‍य के भीतर आ गई है. सरकार ने बृहस्‍पतिवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं. इसके मुताबिक, जून 2021 में खुदरा महंगाई दर 6.26 फीसदी थी.

MPC की बैठक में महंगाई बनी थी मुद्दा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिम्‍मे महंगाई पर काबू पाने का काम रहता है. लिहाजा, आरबीआई महंगाई दर का अनुमान लगाकर मुद्रास्‍फीति को उसी दायरे में रखने की कोशिश करता है. अभी आरबीआई के लिए महंगाई दर का लक्ष्‍य 4 फीसदी है. इसमें 2 फीसदी का मार्जिन है यानी महंगाई दर लक्ष्‍य से 2 फीसदी कम या ज्यादा रह सकती है. लगातार पांच महीने तक महंगाई दर दायरे में रही. इसके बाद यह मई और जून 2021 में ऊपरी सीमा को पार कर गई. जुलाई में फिर ये 6 फीसदी के दायरे में रही. महंगाई दर इस महीने हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अहम मुद्दा था.

Retail inflation at 5.59% in July 2021 as compared to 6.26% in June 2021: Ministry of Statistics & Programme Implementation pic.twitter.com/u1Im38daOg

— ANI (@ANI) August 12, 2021