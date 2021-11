Retail Inflation: खुदरा महंगाई दर में मामूली इजाफा, अक्टूबर में बढ़कर 4.48 फीसदी हुई

नई दिल्ली. खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) अक्टूबर महीने में बढ़कर 4.48 फीसदी रही. इससे पहले सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.35 फीसदी थी. यह जानकारी नेशनल स्टैटिस्टकल ऑफिस यानी एनएसओ (NSO) की तरफ से शेयर की गई है.

एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 0.85 फीसदी हो गई, जो इससे पिछले महीने में 0.68 फीसदी थी. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई (Consumer Price Index) पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में अक्टूबर, 2020 में 7.61 फीसदी थी.

Retail inflation in October 2021 rises to 4.48% as compared to 4.35% in September 2021: Ministry of Statistics & Programme Implementation pic.twitter.com/Sf3nRQB1Xz

— ANI (@ANI) November 12, 2021