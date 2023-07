Retail Inflation: महंगाई में गिरावट का सिलसिला थम गया है. जून महीने में खुदरा महंगाई दर में बढ़त दर्ज की गई है. खाने-पीने के सामानों की कीमतें बढ़ने से जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. मई महीने के 4.31 फीसदी के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई 4.81 फीसदी पर पहुंच गई.

सरकार ने बुधवार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई के आंकड़े जारी किए. मई में खुदरा महंगाई 4.31 फीसदी रही थी जबकि साल भर पहले जून, 2022 में यह 7 फीसदी थी.

Retail inflation jumps to 4.81% in June 2023 from 4.31% in May 2023: Government of India pic.twitter.com/vbkuVjsr0K

— ANI (@ANI) July 12, 2023