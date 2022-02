Zerodha के नितिन कामत ने बताया कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में जटिलताओं को दूर कर सकती हैं कंपनियां

नई दिल्ली. ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामत (Nithin Kamath) ने कहा है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अधिक विकल्प, जटिलता, मिस-सेलिंग और स्पैम हैं. अक्सर फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े अपने विचारों को शेयर करने वाले कामत का मानना है कि भारत में इंश्योरेंस पूरी जानकारी के साथ बेचे जाने जरूरत है.

कामत ने ट्वीट के जरिए कहा, “आज इंश्योरेंस को पूरी जानकारी के साथ बेचे जाने की जरूरत है. समस्या यह है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उन्हें इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है. अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके लिए ईमानदार सलाह पाना मुश्किल होता है. बहुत ज्यादा विकल्प, जटिलता, मिस-सेलिंग और स्पैम है. इससे ज्यादातर लोग डरते हैं.”

Insurance unfortunately needs to be hard sold today. The issue is that most don’t understand why they need insurance. Even if they do, it’s tough to find unbiased advice. There’s just too much choice, complexity, mis-selling, & not to mention spam. Scares away most people. 1/3 https://t.co/LPxPXBuOKF

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) February 17, 2022