अब लोहे और इस्पात के निर्माण में भी प्लास्टिक कचरे के उपयोग का बनेगा रोडमैप

नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) बहुत जल्द ही लोहे और इस्पात (Iron and Steel Sector) के निर्माण में प्लास्टिक कचरे (Plastic Waste) के उपयोग को लेकर रोडमैप (Roadmap) तैयार करेगी. केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह (RCP Singh) ने लोहे और इस्पात निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की संभावनाओं पर अधिकारियों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है. आरसीपी ने दावा किया है कि एक महीने के भीतर इसको लेकर रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा.

बता दें कि देश में प्लास्टिक कचरा एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है. पर्यावरण के जानकार भी प्लास्टिक कचरे का उपयोग और डिस्पोजल को लेकर केंद्र सरकार को आगाह करते आ रहे हैं. देश में प्लास्टिक कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है. ऐसे में इस्पात मंत्रालय ने एक नई पहल की शुरुआत की है.

Discussion held at Steel ministry on use of plastic in blast furnace in Steel making.

This ‘Waste to Wealth’ model will help in substituting coking coal by plastic which will immensely help in reducing plastic pollution in an ecofriendly manner.@PMOIndia @moefcc @MoHUA_India pic.twitter.com/6DhhDGa1gZ

— RCP Singh (@RCP_Singh) February 7, 2022