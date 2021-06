जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष की सैर करेगा गुमनाम शख्स, 205 करोड़ की बोली लगाई

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और अमेजन (Amazon) के फाउंडर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) अपनी कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' (Blue Origin) की अगले महीने संचालित होने वाली पहली स्पेस फ्लाइट (Space Flight) में सवार होंगे. खास बात है कि जेफ की बगल वाली सीट के लिए बोली लगाई गई है. इसमें उनके साथ सफर करने वाले एक गुमनाम शख्स को चुन लिया गया है. इस शख्स ने 28 मिलियन डॉलर यानी करीब 205 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है.



ब्लू ऑरिजन ने ट्वीट कर कहा कि ये पैसा 'ब्लू ऑरिजन फाउंडेशन' (Blue Origin Foundation) को जाएगा. अभी तक इस शख्स के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. कंपनी ने बताया कि इस शख्स की पहचान आने वाले दिनों में सार्वजनिक की जाएगी. कंपनी के मुताबिक, स्पेस फ्लाइट में अपनी सीट हासिल करने के लिए लगी बोली में 140 से ज्यादा देशों के लोगों ने दिलचस्पी ली.



