नई दिल्‍ली. आईपीएल (IPL) का मजा अब टीवी से ज्‍यादा डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर लिया जा रहा है. बीते 2 साल से जियो सिनेमा (Jio Cinema) आईपीएल मैचों का सीधा प्रसारण कर रहा है. आलम ये है कि अब टीवी से ज्‍यादा दर्शक जियो सिनेमा के डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर मैच देख रहे हैं. फैंस का मजा अब दोगुना होने वाला है, क्‍योंक‍ि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्‍तान हिटमैन रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं. उनकी पॉपुलैरिटी इस डिजिटल स्‍ट्रीमिंग प्‍लेटफॉर्म को और स्‍पीड देगी.

आधुनिक युग के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हिटमैन रोहित शर्मा के नाम बतौर कप्तान और खिलाड़ी कई विश्व रिकॉर्ड हैं और वह अब स्पोर्ट्स व्यूइंग को डिजिटल का पर्याय बनाने के जियो सिनेमा के विजन को आगे बढ़ाने की नई पारी शुरू करेंगे. जियोसिनेमा के कैंपेन से जुड़ने के बाद रोहित शर्मा ने कहा, ‘जियो सिनेमा भारत में मोबाइल फोन और कनेक्ट टीवी में खेलों को देखने के तरीके को बदलने का माध्‍यम बन रहा है. मैं जियो सिनेमा के साथ जुड़कर और इस यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं, क्योंकि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिकेट प्रशंसकों को उनकी मर्जी के हिसाब से फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान कर रहा है. अब फैंस ज्‍यादा निजता के साथ खेल का मजा ले सकते हैं’.

#IPLonJioCinema sab dekh sakte hai, chaahe jo bhi sim card use karein!

Join @ImRo45 and catch the #TATAIPL action, streaming FREE on #JioCinema for all telecom operators! pic.twitter.com/xzGidPpf7V

