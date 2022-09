Rupay Credit Card on UPI: भीम ऐप पर पीएनबी समेत 3 बैंकों के रूपे क्रेडिट कार्ड हुए लाइव, ऐसा करेगा काम

हाइलाइट्स रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई की सुविधा शुरू यूपीआई ऐप से लिंक होगा क्रेडिट कार्ड भीम ऐप पर पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के रूपे क्रेडिट कार्ड को कर सकते हैं लिंक

नई दिल्ली. अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए रूपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आप पड़ोस के किराना स्टोर पर यूपीआई क्यूआर कोड (UPI QR Code) को स्कैन कर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकेंगे. अभी तक यूपीआई ऐप से बैंक अकाउंट लिंक कर पेमेंट की करने की सुविधा थी.

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई (Rupay Credit Card on UPI) सुविधा की शुरुआत की. जून की एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई ने बताया था कि अब क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर पेमेंट किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ें- Cashback SBI Card: कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करने पर मिलेगा 5% कैशबैक, कोई मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं

हालांकि क्रेडिट कार्ड के बाजार में अभी मास्टरकार्ड (Mastercard) और वीजा (Visa) का दबदबा है, ऐसे में ज्यादातार यूजर्स को यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा हीं मिलेगी. फिलहाल इस सुविधा का लाभ पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India) और इंडियन बैंक (Indian Bank) के रूपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने को मिलेगा. एनपीसीआई द्वारा संचालित भीम ऐप पर इन तीनों बैंक के रूपे क्रेडिट कार्ड लाइव हो गए हैं.

भीम ऐप से क्रेडिट कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया

>> सबसे पहले भीम ऐप को ओपन करें.

>> Link Your Rupay Credit Card Now पर क्लिक करें या लिंक्ड बैंक अकाउंट पर क्लिक करें.

>> अब सर्च बैंक में Credit Card या Punjab National Bank या Union Bank Of India और Indian Bank दर्ज करें.

>> अब संबंधित कार्ड पर क्लिक करने पर मोबाइल नंबर से लिंक क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ जाएगी.

>> अब क्रेडिट कार्ड के अंतिम 6 अंक और वैलिडिटी डालें.

>> इसके बाद मोबाइल पर आए OTP दर्ज करें.

>> यूपीआई पिन बनाएं. इस तरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

>> अब UPI QR कोड को स्कैन करें और कार्ड सेलेक्ट कर यूपीआई पिन दर्ज कर पेमेंट को पूरा करें.

चार्ज पर स्पष्टता नहीं

जानकारी के मुताबिक, यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंक करके यूपीआई पेमेंट करने के लिए किसी तरह का एमडीआर नहीं वसूला जाएगा. एक छोटा इंटरचेंज चार्ज वसूला जाएगा.

Tags: Credit card, Punjab national bank, RBI, Rupay, Upi