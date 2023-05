RuPay क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए धमाकेदार ऑफर, आज मिलेगा 100% कैशबैक और फ्री कॉफी! जानिए कहां

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस शानदार ऑफर की जानकारी दी है. ऑफर के मुताबिक, अगर आप 7 मई, 2023 को टाटा ग्रुप के स्टारबक्स इंडिया (Starbucks India) के आउटलेट पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर रूपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 100 फीसदी कैशबैक मिलेगा. इसके अलावा फ्री में कॉफी पीने का भी मौका मिल सकता है. कैशबैक की अधिकतम सीमा 1000 रुपये है. कैशबैक की राशि आपके रूपे क्रेडिट कार्ड अकाउंट में दी जाएगी.



साल 2022 में शुरू हुई थी Rupay Credit Card on UPI की सुविधा

गौरतलब है कि साल 2022 में रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई (Rupay Credit Card on UPI) सुविधा की शुरुआत हुई थी. अब आप पड़ोस के दुकान पर यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकेंगे. पहले केवल बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप से लिंक कर पेमेंट करने की सुविधा थी.

