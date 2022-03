Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध से बिस्किट खरीदना होगा महंगा, देखिए Video

नई दिल्ली. रूस-यूक्रेन में छिड़े युद्ध (Russia-Ukraine Conflict) से दुनियाभर बाजारों में हलचल देखी जा रही है. रूस-यूक्रेन संकट (Russia-Ukraine Crisis) के बढ़ने के साथ इसका असर अलग-अलग क्षेत्रों पर दिखने लगा है. इस युद्ध से आप पर भी असर पड़ने वाला है. दरअसल, इस जंग से आपकी जेब ढीली होने वाली है. आपके लिए बिस्किट (Biscuit) खरीदना महंगा हो सकता है.

आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि बिस्किट खरीदना महंगा कैसे होगा. दरअसल, इसके पीछे गेहूं की कीमतों का बढ़ना है. रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध से गेहूं की कीमतें बढ़ गईं हैं. इससे कंपनियों और कस्टमर्स दोनों पर असर पड़ेगा.

किसी बिस्किट में 60 फीसदी गेहूं का आटा, 20 फीसदी खाद्य तेल और 20 फीसदी चीनी होते हैं. अगर लागत की बात करें तो इसमें 30 फीसदी गेहूं, 15 फीसदी तेल, 10 फीसदी चीनी, 10 फीसदी पैकेजिंग और अन्य लागत 35 फीसदी होते हैं.

रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक

रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक है, जबकि यूक्रेन दुनिया में गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है. दोनों देशों के बीच युद्ध से तमाम दूसरी चीजों के साथ गेहूं की सप्लाई चेन में भी बड़ी रूकावट आई है. सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं. इस साल करीब गेहूं की कीमत करीब 111 फीसदी महंगी हो चुकी हैं.

