गर्मी की छुट्टियों में करें शिरडी और नासिक की यात्रा, IRCTC लेकर आया है शानदार टूर पैकेज

नई दिल्ली. गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. मई-जून में गर्मी छुट्टी भी पड़ने वाली है. ऐसे में अगर आप इन छुट्टियों में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो आप श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र शिरडी और नासिक की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत शिरडी और नासिक के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आपका धार्मिक यात्रा करने का प्लान है तो रेलवे आपके लिए खास पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज में आपको 3 दिन और 2 रात रुकने का मौका मिलेगा. इस पैकेज के लिए आपको 18820 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा.

Experience the spiritually-soothing journey with IRCTC pilgrim air tour package for 3D/2N starting from ₹18820/- pp*. For booking & more details, visit https://t.co/nAfdhEKOVX @AmritMahotsav pic.twitter.com/CPShxuQs8S

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 18, 2022