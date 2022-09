Samsung Axis Bank Credit Card: एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, सैमसंग प्रोडक्ट पर पाएं 10% कैशबैक

नई दिल्ली. दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड (Samsung Axis Bank Credit Card) लॉन्च किया है. कार्ड ग्राहकों को सैमसंग के सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर 10 फीसदी कैशबैक का लाभ मिलेगा. यह कैशबैक ईएमआई और नॉन-ईएमआई ट्रांजैक्शन दोनों पर मौजूदा सैमसंग ऑफर के अलावा होगा.

इस को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को वीजा प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया है. इसका मतलब हुआ कि कार्ड को उन सभी मर्चेंट आउटलेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वीजा कार्ड को स्वीकार करते हैं.

पूरे साल मिलेगा कैशबैक बेनिफिट

कैशबैक स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी और वाशिंग मशीन सहित सैमसंग के सभी प्रोडक्ट्स पर उपलब्ध होगा. कैशबैक सैमसंग सर्विसेज जैसे सर्विस सेंटर पेमेंट्स, सैमसंग केयर + मोबाइल प्रोटेक्शन प्लांस और एक्सटेंडेड वारंटी के लिए भी एलिजिबल होगा. 10 फीसदी कैशबैक बेनिफिट साल भर उपलब्ध होगा.

