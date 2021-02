Samsung से लेकर Xiaomi तक कई कंपनियाें ने अपने प्रीमियम स्मार्ट फाेन किए सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. यदि आप भी एक प्रीमियम स्मार्टफाेन खरीदने का मन रखते है ताे आपके लिए अच्छी खबर है. क्याेंकि सैंमसंग से लेकर वनप्लस और अन्य माेबाइल कंपनियाें ने अपने प्रीमियम स्मार्टफाेन की कीमताें में कमी कर दी है. जिसके चलते यह कहा जा सकता है कि कम कीमत मेंप्रीमियम स्मार्टफाेन खरीद कर आप भी प्रीमियम स्मार्टफाेन रखने के शाैक काे पूरा कर सकते है . इसमें सभी बड़ी कंपनियाें के ऐसे स्मार्टफाेन भी है जाे पिछले साल ही लॉन्च हुए थे. ताे जानते है वाे काैन से आठ प्रीमियम स्मार्टफाेन है और कंपनियाें ने उनके दामाें में कितनी कमी की हैः -

Moto Razr

कीमत पहले - 94999

कीमत अब - 74999

कम हुए दाम - 20000

मोटोरोला के फोल्डेबल स्मार्टफोन में यह दूसरी बार कीमत में गिरावट देखी गई. स्मार्टफोन को 1,24,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और पिछले साल इसकी कीमत में 30,000 रुपये की कमी की गई थी और जिसके बाद यह 94,999 रुपये में बिक रहा था. कंपनी ने एक बार इसकी कीमत में 20,000 रुपये की कमी की है जिसके बाद इसे 74,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. स्मार्टफोन एक क्लैमशेल डिज़ाइन के साथ आता है और स्क्रीन hinge mechanism की मदद से आधे में बंद हो जाती है। यह एंड्रॉइड 9.0 Pie operating system पर चलता है और वॉटरप्रूफ है.

Moto Edge+

कीमत पहले - 74999

कीमत अब - 64999

कम हुए दाम - 10000

माेटाेराेला ने भी पिछल साल लॉन्च किए फाेन Moto Edge+ की कीमत में कमी है. लॉचिंग के समय यह फाेन 74999 रुपये का था जिसपर अब कंपनी 10000 रुपये का डिस्काउंट देती है यानि यह फाेन अब 64999 रुपये का खरीदा जा सकता है. फाेन में तीन कैमरा दिए गए है जाे कि 108 मेगा पिक्सल के है, साथ ही 16 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल टेलीफाेटाे कैमरा भी है. सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में है.

LG Wing:

कीमत पहले - 69990

कीमत अब - 59990

कम हुए दाम - 10000

एलजी का rotatable screen smartphone LG Wing पर भी कंपनी दस हजार रुपये का डिस्काउंट दे रही है. यह फाेन 69990 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च हुआ था जाे कि अब 59990 में मिल रहा है. ड्यूल स्क्रीन वाले इस स्मार्टफाेन क्लॉकवाइस 90 डिग्री तक घुमाया जा सकता है और यह एंड्राइड 10 पर रन करना है साथ ही इसमें स्नैपड्रैगन 765c प्राेसेसर लगा है.

OnePlus 8 Pro

कीमत पहले - 50999

कीमत अब - 45999

कम हुए दाम - 5000

पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुआ OnePlus 8 Pro की कीमत भी कंपनी ने घटाई है. कंपनी ने इसे दाे वेरियेंट में लांच किया था जिसमें एक 8GB RAM and 12GB RAM का था 8 जीबी वाले फाेन की कीमत जहां 54,999 थी ताे वहीं 12 जीबी वाला फाेन 59,999 का था. दाेनाें ही वेरियेंट में कंपनी ने पांच-पांच हजार रुपये कीमत कम कर दी है. फाेन 4150mAh battery और Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A), और 30W Wireless fast charging, and wireless reverse charging के साथ आता है.

OnePlus 8T

कीमत पहले - 45999

कीमत अब - 42999

कम हुए दाम - 3000

वन प्लस ने OnePlus 8T की कीमत भी कम कर दी है .पिछले साल अक्टूबर में जब इस फाेन काे लॉन्च किया गया था तब इसे भी दाे वेरियेंट 8GB RAM and 12GB RAM के साथ मार्केट में उतारा था इसमें जहां 8जीबी का फाेन 42999 और 12जीबी वाले फाेन की कीमत 45,999 थी वहीं अब कंपनी ने दाेनाें के दाम में तीन हजार रुपये कम कर दिए है. यानि अब 8GB RAM का फाेन 39,999 में और 12GB वाला 42,999 में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफाेन high-end octa-core Qualcomm Snapdragon 865 processor के साथ आता है.

Samsung Galaxy S20 FE

कीमत पहले - 49999

कीमत अब - 40999

कम हुए दाम - 3000

Samsung Galaxy S20 FE की कीमत कंपनी ने 9000 रुपये कम कर दी है.लॉन्चिंग के समय इस फाेन की कीमत 49999रुपये थी जाे कि अब 40999 रुपये में मिल रहा है. आठ जीबी वाले इस फाेन में 4500mAh battery with 25W fast charging and wireless PowerShare feature के अलावा octa-core Qualcomm Snapdragon 865 processor भी है.

Xiaomi Mi 10

कीमत पहले - 54999

कीमत अब - 49999

कम हुए दाम - 5000

Xiaomi ने भी अपने फाेन Xiaomi Mi 10 की कीमत में पांच हजार रुपये की कमी अपने दाेनाें सेगमेंट 8GB RAM and 128GB में की है. जिसके बाद 128 जीबी वाला फाेन अब 49999 रुपये और 8 जीबी का 44,999 का खरीदा जा सकता है. फाेन powered by an octa-core Qualcomm Snapdragon 865 processor coupled with 8GB of RAM के साथ आता है.

Xiaomi Mi 10T

कीमत पहले - 37999

कीमत अब - 34999

कम हुए दाम - 5000

Xiaomi ने अपने दूसरे फाेन Xiaomi Mi 10T की कीमत में भी तीन हजार रुपए की कटाैती की है. जिसके बाद 8GB RAM variant की कीमत जाे कि पहले 37999 थी अब इसे 34999 रुपये में खरीदा जा सकता है ताे वही 6GB RAM variant जाे कि शुरू में 35999 रुपये में मिल रहा था उसे भी अब 32999 रुपये में लिया जा सकता है. फाेन में ट्रिपल कैमरा है जिसमें 64 मेगापिक्सल, 13मेगापिक्सल वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस शामिल है वही यह powered by an octa-core Qualcomm Snapdragon 865 processor के साथ आता है.