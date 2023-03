खुशखबरी.. सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किया इजाफा, जानें अब कितनी होगी कमाई

नई दिल्ली. छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों (Small Savings Schemes Interest Rate) में वृद्धि कर दी है. सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KIsan Vikas Patra), पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं (Post Office Deposit Schemes) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ( Senior Citizen Saving Schemes) की ब्‍याज दरों में इजाफा किया गया है. इन बचत योजनाओं की ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि पीपीएफ (PPF) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सुकन्या समृद्धि योजना की ब्‍याज दर को 7.6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया है. मंथली इनकम अकाउंट का ब्‍याज अब 7.1 फीसदी से बढ़कर 7.4 फीसदी और किसान विकास पत्र पर ब्‍याज 7.2 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी हो गया है. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में निवेश करने वालों को अब 8 फीसदी की बजाय 8.2 फीसदी ब्‍याज मिलेगा.

The rates of interest on various Small Savings Schemes for the first quarter (Q1) of financial year 2023-24 starting from 1st April, 2023 and ending on 30th June, 2023 have been revised as follows👇 pic.twitter.com/OwLr8MxhGU

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2023