SBI Alert : एसबीआई ग्राहक 31 मार्च से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगी बैंकिंग सेवा

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट (SBI Alert) जारी किया है. इस संबंध में उसने एक ट्वीट किया है. ट्वीट में बैंक ने अपने खाताधारकों (Account Holders) को 31 मार्च 2022 के पहले पैन-आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने के लिए नोटिस किया है. बैंक ने कहा है कि इस अवधि तक यह काम नहीं करने वाले ग्राहकों की बैंकिंग सेवा (Banking Service) बंद हो सकती है. इससे उनका बड़ा नुकसान हो सकता है.

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अब जरूरी कर दिया गया है. ऐसी स्थिति में अगर कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा.

पैन कार्ड को आधार से जल्द लिंक करें

एसबीआई ने ग्राहकों को इस बड़ी असुविधा से बचाने के लिए अलर्ट जारी कर कहा है कि आप जल्द-से-जल्द अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करा लें. ऐसा नहीं करने पर बैंक अमान्य पैन कार्ड की वजह से आपकी बैंकिंग सेवाएं बंद कर देगा. इसलिए 31 मार्च से पहले यह काम जरूर निपटा लें.

सरकार बढ़ा चुकी है डेडलाइन

दरअसल, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन पहले 30 सितंबर 2021 थी. लोगों की सुविधा के लिए इसे बाद में सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. इसका मतलब है कि अगर आपने इस अवधि तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी. अगर आपने अभी तक पैन और आधार नहीं लिंक किया है तो जानते हैं पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के तरीके के बारे में.

ऐसे कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को आधार से

-पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें.

-यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करें.

-अगले पेज पर आपको आधार कार्ड में दर्ज अपना नाम भरना करना होगा.

-अगर आपके आधार में केवल जन्म का साल दर्ज है तो I have only year of birth in aadhaar card ऑप्शन का चुनाव करें.

-फिर Captcha कोड डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें.

-इसके बाद Submit करते ही आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.

-इसके बाद आप अपने एसबीआई बैंकिंग सेवा का आगे भी आराम से लाभ उठा सकते हैं.

दूसरा तरीका

-आप PAN और Aadhaar को SMS के जरिये भी लिंक कर सकते हैं.

-इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> टाइप करें.

-इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. इससे आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.

