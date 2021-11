SBI Alert: इनमें से किसी भी नंबर को न करें शेयर, वरना फंस सकते हैं मुसीबत में

नई दिल्ली. अगर आप State Bank Of India (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक अलर्ट मैसेज जारी किया है. एसबीआई ने बताए गए किसी भी नंबर को शेयर करने से मना किया है. बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने की कहा है. बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लिंक भेज उनकी पसर्नल डिटेल चोरी कर रहे हैं.

इन जरूरी नंबर को किसी के साथ भी न करें शेयर

आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेबिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंकिग यूजर आईडी और पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, सीवीवी और ओटीपी जैसे नंबर किसी के भी साथ शेयर न करें.

रखें इन बातों का खास ख्याल

इसके अलावा एसबीआई, आरबीआई, सरकार, ऑफिस, पुलिस और केवाईसी अथॉरिटी के नाम पर जो फोन कॉल आते हैं उनसे सावधान रहें. इसके अलावा फोन पर किसी के कहने से कोई भी ऐप या फिर किसी अनजार सोर्स के जरिए कोई ऐप अपने फोन में डाउनलोड न करें. अनजान लोगों की तरफ से भेजे गए मेल और मैसेज में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. इसके अलावा किसी भी तरह फेक ऑफर्स जोकि आपको सोशल मीडिया या फिर मैसेज और फोन पर मिलते हैं उनसे सावधान रहें.

Sharing is not always caring.

SBI says never share your bank details & ATM or UPI PINs with anyone. #SafetyFirstWithSBI#SafetyFirstWithSBI #SBI #StateBankOfIndia #StaySafe #StaySecure #BeAlert #CyberSafety #CyberSecurity pic.twitter.com/xAohwXp36P

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 19, 2021