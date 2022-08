नई दिल्‍ली. ‘एसबीआई की स्‍थापना के 67 साल बीत रहे हैं और इस मौके पर बैंक अपने ग्राहकों के 6,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है.’ क्‍या आपको भी इस तरह का कोई संदेश बैंक के नाम पर मिला है, अगर हां-तो सतर्क हो जाइये.

दरअसल, एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर कई ऑफर लाता रहता है, लेकिन इसकी जानकारी उन्‍हें सीधे बैंक की ओर से एसएमएस के जरिये दी जाती है. अभी सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एसबीआई अपने एनिवर्सरी के मौके पर 6 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. कई यूजर्स ने इसकी शिकायत भी की है और वायरल मैसेज पर सवाल उठाया है.

एसबीआई ने किया आगाह

सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने वायरल मैसेज के प्रति लोगों को आगाह करने के लिए ट्वीट कर इस पर स्‍पष्‍टीकरण भी दिया है. बैंक ने कहा, ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए ग्राहक अलर्ट रहें और आपके पास सब्सिडी, फ्री ऑफर, फ्री गिफ्ट जैसे संदेश आते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले सावधानी बरतें. बैंक ने बताया कि साइबर ठग ऐसे ही ऑफर के जरिये ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.

कैसे हो रही यह ठगी

एसबीआई के अनुसार, ग्राहकों को ठगने के लिए सोशल मीडिया पर एक संदेश प्रसारित किया जा रहा, जिसमें एसबीआई के 67 साल होने की खुशी में 6 हजार रुपये जीतने की बात कही जा रही. इसके लिए ग्राहक को चार आसान सवालों के जवाब देनें होंगे, जिसके बाद रुपये जीतने की शुभकामना भेज दी जाती है. सबसे अहम बात ये है कि 6 हजार रुपये आप तक पहुंचाने के लिए कुछ निजी जानकारियां मांगी जाती हैं और जैसे ग्राहक लालच में आकर अपनी जानकारियां ठग को देता है, उसके खाते से पैसे साफ हो जाते हैं.

Beware of subsidies and free offers promised by fraudsters to dupe you. Stay alert and #BeSafeWithSBI.#CyberCriminals #Fraudsters #OnlineFraud pic.twitter.com/OoWN4urDYz

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 28, 2022