SBI नेटबैंकिग और मोबाइल बैंकिग का करते हैं इस्तेमाल तो करें ये काम, वरना खाते से गायब हो जाएगा पैसा!

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने ग्राहकों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया है. अगर आप भी नेटबैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. स्टेट बैंक (State Bank of India) ने ग्राहकों को बताया है कि देशभर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के चलते ग्राहकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है ऐसे में आप अपने नेटबैंकिंग के पासवर्ड को बदलकर इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं. बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

State Bank ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेवल पासवर्ड बनाने के 8 तरीकों के बारे में बताया है-

A strong password ensures higher levels of security. Here are 8 ways in which you can create an unbreakable password and protect yourself from cybercrime. Stay alert & #SafeWithSBI! #CyberSafety #StrongPassword #OnlineSafety #CyberCrime #StaySafe pic.twitter.com/ScSI8H5ApF

