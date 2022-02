नई दिल्‍ली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India – SBI) ने अपने सभी अकाउंट होल्डर्स को एक अलर्ट जारी किया है. इसमें बैंक ने कहा है कि बैंकिंग सर्विसेस को चालू रखने के लिए ग्राहक अपने पैन को आधार से लिंक कर लें. SBI ने ट्वीट कर कहा है कि हम अपने ग्राहकों को असुविधा से बचने के लिए सलाह देते हैं कि पैन को आधार से लिंक कर लें, ताकि बेहतर बैंकिंग सर्विस मिलती रहे.

SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि अगर आप किसी भी असुविधा से बचना चाहते हैं और अपने अकाउंट के बिना किसी गतिरोध के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने PAN को Aadhaar से लिंक करा लें. बैंक ने कहा कि PAN को Aadhaar से लिंक कराना अनिवार्य है. और ऐसा नहीं करने पर आप एक निश्चित सीमा के ऊपर के बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.

सरकार ने कर दिया है अनिवार्य

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar linking) करना जरूरी कर दिया है. मौजूदा समय में पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 है. ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है. बता दें कि सितंबर महीने में सरकार ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से लिंक करने की समय सीमा 6 महीना बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी थी.

ऐसे करें लिंक (how to link pan to aadhar)

पैन आधार को लिंक करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको इनकम टैक्‍स की आधिकारिक बेवबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करना होगा. इसके बाद बाईं तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. जहां पर आपको PAN, AADHAAR और आधार में आपका नाम जैसी जानकारी दर्ज करनी है. अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो I have only year of birth in Aadhaar card के बॉक्स को टिक करना होगा. फिर कैप्चा कोड एंटर करना है. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें और आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

