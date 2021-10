SBI के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! बैंक से आ रहे इस मैसेज पर दें ध्यान, जानिए क्या करें?

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. बड़ी संख्या में यूजर्स के कारण, बैंक नियमित रूप से अपने ग्राहकों के साथ सुरक्षा अपडेट शेयर करता है ताकि उन्हें अपने बैंक खातों को फिशिंग, हैकिंग या धोखाधड़ी के प्रयासों की पहचान करने में मदद मिल सके.

हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें टेक्स्ट मैसेज को छिपाने और संवेदनशील बैंक ग्राहकों को संवेदनशील जानकारी के जरिये धोखा देने के मामले सामने आए हैं.

सभी बैंक नियमित रूप से अपने ग्राहकों को किसी भी तरह की जानकारी के लिए टैक्स्ट मैसेज भेजते हैं. ग्राहकों को प्राप्त मैसेज बैंक द्वारा ही भेजे जाते हैं या नहीं इसके लिए SBI ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं.

SBI ने ट्वीट कर कही ये बात

एसबीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि किसी को भी अंदर आने देने से पहले हमेशा जांच लें कि दरवाजे के पीछे कौन है.

Always check who’s behind the door before letting anyone in. Here is your key to safety.#SafeWithSBI #CyberSafety #StayAlert #StaySafe #SBI #StateBankOfIndia pic.twitter.com/IJ9w1y77RP

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 29, 2021