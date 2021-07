SBI, BoB, Axis Bank समेत इन 6 बैंकों के ग्राहक ध्यान दें! आज से बदल गया ये नियम, फटाफट चेक करें लिस्ट

Bank News: अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एक्सिस बैंक (Axis Bank) केनरा और सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) , आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) समेत इन 6 बैंकों में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर है.

Bank News: अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एक्सिस बैंक (Axis Bank) केनरा और सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) , आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) समेत इन 6 बैंकों में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर है. News18Hindi

नई दिल्ली. अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI)एक्सिस बैंक (Axis Bank)केनरा और सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) , आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आज से कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों के नियम बदल रहे हैं. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आज यानी 1 जुलाई से कई तरह के नियमों में बदलाव कर रही है. इसमें ATM, चेक बुक और ब्रांच से कैश निकालने के शुल्क में बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं किस बैंक ने क्या बदलाव किया है...



1. State Bank Of India के ग्राहकों के लिए-

आज से बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए ब्रांच और ATM से चार बार कैश बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं. इसके बाद इस पर चार्ज वसूला जाएगा. 4 बार पैसे निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपये और GST जोड़ कर शुल्क देना होगा.



चेकबुक सर्विस में बदलाव

SBI BSBD अकाउंट होल्डर्स से 10 चेक लीफ पर कोई चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन 10 के बाद 40 रुपये प्लस GST चार्ज किया जाएगा. वहीं, 25 चेकलीफ वाली चेकबुक पर 75 रुपये चार्ज किए जाएंगे. इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपये और जीएसटी चार्ज देना होगा. सीमा से अधिक चेक लीफ का उपयोग करने पर शुल्क वसूला जाएगा.



ATM से पैसा निकालने के लिए होंगे ये नये नियम

SBI ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा. इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपये और जीएसटी का चार्ज लगाएगा.



2. Canara Bank और Syndicate Bank ग्राहकों के लिए-

अगर आप सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. केनरा बैंक कल 1 जुलाई 2021 से सिंडीकेट बैंक का आईएफएससी कोड (IFSC code) बदलने जा रहा है. दरअसल, सिंडिकेट बैंक एक अप्रैल 2020 में केनरा बैंक (Canara Bank) में मर्ज हो चुका है. अब केनरा बैंक 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक की ब्रांच का IFSC कोड बदलने जा रहा है. पुराने IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे.



ग्राहकों को अपने बैंक ब्रांच के लिए IFSC कोड लेना होगा.

केनरा बैंक की तरफ से कहा गया है कि सिंडीकेट बैंक के विलय के बाद सिंडिकेट बैंक के ब्रांच का IFSC कोड को बदला गया है. केनरा बैंक के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के पुराने IFSC कोड में 10000 जोड़ें. जैसे अगर पुराना IFSC कोड SYNB0003687 था तो अब इसके स्थान पर नया IFSC कोड CNRB0013687 हो जाएगा.



3. IDBI बैंक के ग्राहकों के लिए...

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) चेक बुक के 20 लीफलेट फ्री देंगे. उसके बाद 5 रुपए प्रति चेक चार्ज लेंगे. लेकिन अगर आप आईडीबीआई 'सबका सेविंग अकाउंट' रखते हैं तो यह चार्ज नहीं लगेगा है.



4. कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के ग्राहकों के लिए-

कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है और इसी तरह दोनों बैंकों के ग्राहकों को लेटेस्ट सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक नई चेक बुक प्राप्त करने के लिए कहा गया है.



5. बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए-

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. बैंक की ओर से नए आईएफएससी कोड (New IFSC Code) जारी कर दिए गए हैं. बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में बदलाव हो गया है. अभी तक बैंक की ओर से छूट दी गई थी कि आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC Code काम नहीं करेंगे. बता दें दो साल पहले साल 2019 विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था, जिसके बाद ही इन कोड में बदलाव किया गया था. 30 जून के बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहकों के कोड काम करना बंद कर दिया गया है.



6. एक्सिस बैंक में SMS अलर्ट के लिए फीस

1 जुलाई 2021 यानी आज से एक्सिस बैंक SMS अलर्ट के लिए फीस को बढ़ाने जा रहा है. बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, इस वक्त चुनिंदा वैल्यू एडेड सर्विसेज अलर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वैल्यू एडेड एसएमएस फीस 5 रुपये प्रतिमाह है. लेकिन 1 जुलाई 2021 से ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के लिए प्रति एसएमएस 25 पैसे का भुगतान करना होगा. एसएमएस अलर्ट फीस मैक्सिमम 25 रुपये प्रतिमाह रहेगी. हालांकि बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशनल मैसेज और ओटीपी अलर्ट इस चार्ज में शामिल नहीं होंगे.