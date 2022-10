SBI के क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका, अब रेंट पेमेंट और EMI के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज

हाइलाइट्स SBI Card की तरफ से इस न‍ियम को 15 नवंबर से लागू कर द‍िया जाएगा. ईएमआई ट्रांजैक्शन पर लगेगा 199 रुपये का प्रोसेसिंग फीस रेंट पेमेंट्स पर लगेगा 99 रुपये का प्रोसेसिंग फीस

नई दिल्ली. अगर आप भी उन ग्राहकों में से एक हैं, ज‍िनके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड (SBI Credit Card) है, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, दिवाली से पहले एसबीआई के क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए रेंट पेमेंट्स (Rent Payments) पर प्रोसेसिंग फीस लगाएगा. ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस के मुताबिक, कंपनी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए रेंट पेमेंट्स पर 99 रुपये और जीएसटी चार्ज करेगी. ये नियम 15 नवंबर, 2022 से प्रभावी होंगे.

इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स ने मर्चेंट ईएमआई ट्रांजैक्शन पर प्रोसेसिंग फीस में भी बदलाव किया है. कंपनी ने इसे 99 रुपये से बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया है. ऐसे ट्रांजैक्शन पर भी 18% की दर से जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Photos: दिवाली का जश्‍न विदेश में मनाने का है प्‍लान तो इन 5 क्रेडिट कार्ड का करें इस्‍तेमाल, बैंक वसूलेंगे कम चार्ज

15 नवंबर, 2022 से लागू होगा नया न‍ियम

लोगों को मिल रहा एसएमएस इस प्रकार है-“Dear Cardholder, charges on your credit card shall be revised/levied w.e.f 15 Nov’22.” For more information, the customers are requested to visit the company’s website.

ICICI ने भी बढ़ाया चार्ज

पिछले महीने, आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की थी कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए रेंट पेमेंट्स पर 1% की दर से प्रोसेसिंग फीस लगेगा. प्रोसिसिंग फीस 20 अक्टूबर, 2022 से लगाया जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्डधारकों को भेजे गए एसएमएस में कहा था, “Dear customer, starting 20-10-2022, all transactions on your ICICI Bank credit card towards rent payment will be charged at 1% fee.”

थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से रेंट पेमेंट

आमतौर पर पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, क्रेड, रेडजिराफ, माईगेट, मैजिकब्रिक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप हैं जो लोगों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रेंट पेमेंट करने की अनुमति देते हैं. ये थर्ड-पार्टी ऐप क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने पर कन्वीनियंस फीस लेते हैं.

Tags: Credit card, Sbi