SBI के ग्राहक ध्यान दें...आज रात 7 घंटे तक ये सर्विसेज रहेंगी प्रभावित, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली. अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (State Bank of India) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. एसबीआई अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए समय-समय अपने पोर्टल को अपडेट करती रहती है. इसी कड़ी में बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है. बैंक ने कहा है कि 26 और 27 फरवरी, 2022 को कंप्लेंट सर्विस पोर्टल कुछ घंटे के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी. एसबीआई (SBI) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. ऐसे में अगर आपको कोई जरूरी डिजिटल लेनदेन करने हैं तो उसे जल्द पूरा कर लें.

एसबीआई ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ग्राहकों को जानकारी दी है कि हम अपने सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम एक बेहतर बैंकिंग एक्सपीरिएंस प्रदान करने का प्रयास करते हैं.

बैक ने कहा है कि ग्राहकों के लिए 26 फरवरी की रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैंक की कंप्लेंट पोर्टल http://crcf.sbi.co.in की सर्विस उपलब्ध नहीं होगी. बैंक के मुताबिक, इस दौरान ग्राहक किसी भी तरह की शिकायत, पूछताछ आदि के लिए बैंक के टोल फ्री नंबर 1800112211/18001234/18002100 पर संपर्क कर सकते हैं.

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience. pic.twitter.com/pNpiQ5tQUO

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 25, 2022