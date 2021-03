SBI Customers Alert: सेविंग अकाउंट को फटाफट करा लें आधार से लिंक तो मिलेगा ये लाभ, जानें step-by-step प्रोसेस

अगर आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI)का सेविंग अकाउंट है तो आप अपने उसे जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड (Adhaar Card) से लिंक करा लें. एसबीआई के मुताबिक, बैंक के खाते को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है. आप अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो सीधे इसे लिंक करना जरूरी है. पेंशन और एलपीजी जैसी सरकारी योजना का पैसा आपके अकाउंट में तभी पहुंचता है जब आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो.SBI ने ट्विटर के जरिये अपने ग्राहकों को डायरेक्ट लाभ लेने के लिए अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए कहा है. SBI ने अपने ट्वीट में कहा कि हम अपने ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि आधार कार्ड सीडिंग अनिवार्य रूप से भारत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ या सब्सिडी प्राप्त (Direct Benefit Transfer -DBT)करने के लिए अनिवार्य है. बता दें कि आप इसे अपने घर बैठे लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.>> SBI ATM पर जाएं>> अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करें>> पिन कोड डालें.>> अब मेनू सेलेक्ट करें.>> अब 'Service–Registrations' विकल्प चुनें.>> अब 'Aadhaar Registration' या 'Inquiry' चुनें.>> अब बैंक अकाउंट में जाकर 'savings' चुनें.>> अपना आधार नंबर दर्ज करें. आपको फिर से वही दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.>> सीडिंग की स्थिति के बारे में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा.>> सबसे पहले SBI Anywhere App खोलें>> यहां 'Requests' आॅप्शन पर जाकर 'Aadhaar' सेलेक्ट करें.>> 'Aadhaar Linking' पर क्लिक करें और सूची से CIF चुनें.>> अपना आधार नंबर दर्ज करें और फिर एक बार सबमिट करें पर क्लिक करें>> अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर (registered mobile number) पर लिंक करने की status जांच करें.>> सबसे पहले www.onlinesbi.com पर लॉग इन करें.>> 'My Accounts' पर क्लिक करें और 'Link your Aadhaar number' चुनें.>> अब अपना आधार नंबर डालें और एक बार 'Submit' पर क्लिक करें.>> अगले पेज पर, खाता नंबर चुनें, आधार नंबर इनपुट करें और सबमिट पर क्लिक करें.>> प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंतिम 2 अंक आपको दिख जाएंगे.>> मैपिंग की स्थिति आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी.>> अपनी निकटतम SBI ब्रांच पर जाएं.>> अपने आधार नंबर या ई-आधार की एक कॉपी ले जाएं.>> रिक्वेस्ट फॉर्म भरें.>> आधार पत्र की जेरोक्स कॉपी के साथ सबमिट करें.>> आवश्यक सत्यापन के बाद, लिंक ब्रांच द्वारा किया जाएगा.>> सीडिंग की स्थिति के बारे में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS मिलेगा.>> www.uidai.gov.in पर जाएं.>> 'आधार' में 'आधार/बैंक खाता लिंकिंग स्थिति' पर क्लिक करें।>> अपना 12 अंकों का आधार नंबर या 16 अंकों की वर्चुअल आईडी दर्ज करें।>> सुरक्षा कोड दर्ज करें और 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें।>> अब आपको अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।>> ओटीपी दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें.