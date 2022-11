एसबीआई के ग्राहक वॉट्सऐप के जरिए भी हासिल कर सकते हैं पेंशन स्लिप, जानिए क्या है प्रक्रिया

नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत अब वे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप के जरिए अपनी पेंशन स्लिप प्राप्त कर सकते हैं. देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा, “अब वॉट्सऐप पर अपनी पेंशन स्लिप प्राप्त करें और बगैर किसी परेशानी के इस सेवा का लाभ उठाएं. इसका लाभ उठाने के लिए वॉट्सऐप के जरिए 9022690226 नंबर पर पर “Hi” भेजें.”

जब आप +91 9022690226 नंबर पर वॉट्सऐप के माध्यम से Hi भेजेंगे तो आपको बैंक से तीन विकल्पों के साथ एक मैसेज मिलेगा. ये मैसेज इस प्रकार हैं- बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और पेंशन स्लिप. आपको यहां पेंशन स्लिप को चुनना है और जिस महीने की स्लिप चाहिए उसका नाम दर्ज करना है. इसके बाद आपको पेंशन डिटेल प्रोसेस करने संबंधी एक मैसेज मिलेगा और फिर आपको पेंशन स्लिप मिल जाएगी.

Now get your pension slip over WhatsApp!

Avail hassle-free service at your comfort.

Send a “Hi” on +91 9022690226 over WhatsApp to avail the service. #SBI #AmritMahotsav #WhatsAppBanking #PensionSlip pic.twitter.com/rGgXMTup32

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 17, 2022