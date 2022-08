SBI Home Banking : घर बैठे उठा सकते हैं एसबीआई की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ, किसे और कितनी बार मिल सकती है सेवा?

नई दिल्‍ली. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अपने ग्राहकों के लिए बड़ी सहूलियत वाली सुविधा लेकर आया है. बैंक ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए कोरोनाकाल में शुरू की गई डोरस्‍टेप बैंकिंग सेवा का दायरा और बढ़ा दिया है.

एसबीआई ने ट्वीट कर बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इसके लिए 1800 1037 188 अथवा 1800 1213 721 नंबर पर कॉल करना होगा और अपने बैंक खाते व जिस सेवा की जरूरत है, उसका पूरा विवरण देना होगा. इसके बाद बैंक ग्राहक के घर पर ही जरूरी सेवाएं उपलब्‍ध कराना शुरू कर देगा.

SBI at your doorstep!!! For differently abled customers, SBI is here to help with free “Door Step Banking Services” 3 times in a month. Know more – https://t.co/m4Od9LofF6#SBI #DoorstepBanking #AmritMahotsav pic.twitter.com/tgDFwNlBnb

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 15, 2022