नई दिल्ली. सोशल मीड‍िया पर आए द‍िन कई बार गलत खबरें वायरल हो जाती हैं. इस वजह से कई बार लोग ठगी का श‍िकार हो जाते हैं. हाल के दिनों में कई यू-ट्यूब चैनल पर सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में भ्रामक या गलत दावा क‍िया जा रहा है. सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस तरह के वायरल मैसेज या वीडियो से जुड़ी सच्चाई शेयर की है.

क्या कहा गया है वायरल मैसेज में

एक वायरल मैसेज में कहा गया है, ‘देश की सभी मह‍िलाओं को सरकार की ‘नारी शक्‍त‍ि योजना’ के तहत एसबीआई (SBI) ब‍िना गारंटी और ब‍िना ब्‍याज के 25 लाख रुपये का लोन दे रहा है.’ वहीं दूसरे वायरल वीडियो में क‍िया जा रहा है क‍ि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही ‘प्रधानमंत्री कन्‍या सम्‍मान योजना’ में हर महीने बेट‍ियों को 2500 रुपये द‍िए जा रहे हैं. यह पैसा सीधा बेटी के बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है.

इसके अलावा कई यू-ट्यूब चैनल की तरफ से दावा क‍िया जा रहा है क‍ि ‘मह‍िला स्‍वरोजगार योजना’ के तहत सभी मह‍िलाओं के अकाउंट में सरकार एक लाख रुपये की राश‍ि ट्रांसफर कर रही है.

Some YouTube channels provide details related to various government schemes, which do not exist in actuality.

Beware! Don’t fall for content curated by fraudsters with malicious intent.

Follow these simple steps to counter such content. #PIBFacTree pic.twitter.com/VWB0PIf2B8

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 2, 2022