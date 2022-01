शुरू करें अपना खुद का कारोबार, SBI दे रहा कई बेनेफिट्स, यहां चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप भी सेविंग अकाउंट (saving account) के अलावा करेंट अकाउंट (Current Account) खुलवाना चाहते हैं पहले इसके फायदें नुकसान जान लीजिए. भारतीय स्टेट बैंक गोल्ड करेंट अकाउंट (SBI Gold Current Account) पर कई तरह की सुविधाएं देता है. एसबीआई करंट अकाउंट (SBI Current Account) छोटे व्यवसायियों, पेशेवरों, व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, जो समस्त सुविधाओं सहित करंट अकाउंट काम लागत पर चाहते हैं.

एसबीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी

एसबीआई ने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए एसबीआई गोल्ड करंट अकाउंट के फायदों के बारे में जानकारी दी है. एसबीआई ने जानकारी देते हुए लिखा कि, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालू खाते के साथ अपना व्यवसाय बढ़ाने का सुनहरा मौका है. आप अभी अपना अकाउंट खुलवाते हुए कई तरह के लाभ उठा सकते हैं.

Here’s your golden chance to grow your business with SBI Current Account.

Open your account now and enjoy a wide range of benefits!

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 4, 2022