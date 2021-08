SBI ने 44 करोड़ ग्राहकों को इन 2 जरूरी नंबरों की दी जानकारी, फटाफट करें चेक

नई दिल्ली. एसबीआई (SBI) में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने कस्टमर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस (Contactless Service) की शुरुआत की है. अब यूजर्स घर बैठे फोन पर ही बैंक से जुड़े कई काम कर पाएंगे. बैंक ने ट्वीट कर इन नंबरों की जानकारी दी है.

SBI ने जारी किए टोल फ्री नंबर

SBI ने अपने ग्राहकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं. State Bank of India ने अपने ट्वीट में लिखा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें.. हम आपकी सेवा करने के लिए वहां हैं. SBI आपको एक संपर्क रहित सेवा प्रदान करता है जो आपकी तत्काल बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा. हमारे टोल फ्री नंबर 1800 112 211 या 1800 425 3800 पर कॉल करें.

Stay safe at home, we are there to serve you. SBI provides you a contactless service that will help you with your urgent banking needs.

Call our toll free number 1800 112 211 or 1800 425 3800.#SBIAapkeSaath #StayStrongIndia #SBI #StateBankOfIndia #IVR #TollFree pic.twitter.com/oinxjFJnZv

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 18, 2021