अगर आप भी खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो SBI करने जा रहा सस्ते घरों की नीलामी, जानें डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप भी सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है. SBI प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

बैंक जिन प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

कब होगी नीलामी?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 25 अक्टूबर, 2021 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा. इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी. आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं.

कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?

बैंक ऑफ बड़ौदा के मेगा ई ऑक्शन के लिए इच्छुक बिडर को e Bkray पोर्टल https://ibapi.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस पोर्टल पर ‘बिडर्स रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 19, 2021