खुशखबरी: SBI लाया नया सेविंग अकाउंट, यहां अधिक ब्याज के साथ कई सुविधाएं भी मिलेंगी, आप भी खुलवा सकते हैं खाता

अगर आप भी निवेश के लिए मौके (investment opportunity) की तलाश में हैं, जहां कम जोखिम हो और रिटर्न अच्छा मिले तो अब आपके लिए खुशखबरी है. आप भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India) के एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट (SBI Saving Plus Account) खुलवा सकते हैं. यहां आपको कम जोखिम पर ज्यादा ब्याज मिलेगा. बता दें कि SBI की सेविंग प्लस अकाउंट में सेविंग अकाउंट की तुलना में 2.7 फीसदी अधिक ब्याज (Interest rate) मिल रहा है.SBI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सेविंग प्लस अकाउंट मल्टी ऑप्शन डिपोजिट स्कीम (Multi Option Deposit Scheme – MODS) से लिंक है जिसमें सेविंग अकाउंट का सरप्लस पैसा 1000 रुपये के मल्टीपल में टर्म डिपोजिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. टर्म पीरियड का समय 1 से पांच साल तक रहता है. इसके लिए आपको न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा.इसमें ग्राहकों को सेविंग अकाउंट के मुकाबले अधिक ब्याज मिलता है.बता दें कि SBI Saving Plus Account को कोई भी व्यक्ति वैलिड केवाईसी (KYC) डॉक्यूमेंट के साथ खुलवा सकता है. सिंगल या ज्वाइंट इस खाते को खोला जा सकता है.>> इसमें अवधि 1 से 5 साल रहती है.>> ATM कार्ड मिलता है.>> मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है.>> SMS अलर्ट आता है.>> MOD पर लोन भी मिल जाता है.>> 1000 रुपये से 10,000 रुपये के मल्टीपल में पैसा ट्रांसफर किया जाता है.>> 25 पेज की चेकबुक मिलती है.