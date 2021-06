SBI ने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी की सूचना, फटाफट कर लें ये काम वरना बंद हो जाएंगी कई सर्विसेस

नई दिल्ली. अगर आप भी SBI ग्राहक हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. बैंक ने एक नोटिस जारी कर अपने ग्राहकों को 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है. अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.



बैंक ने किया ट्वीट



बैंक ने ट्वीट कर कहा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें.



