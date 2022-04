SBI YONO ऐप पर खोलिए डीमैट अकाउंट, नहीं देनी होगी कोई फीस

नई दिल्ली. शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट (Demat Account) जरूर होना चाहिए. इसके साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट (Trading Account) भी जरूरी है. आमतौर पर डीमैट अकाउंट खोलने पर आपको फीस देनी होती है. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) अपने मोबाइल ऐप योनो (SBI YONO) के जरिए ग्राहकों को फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने का ऑफर दे रहा है. इसके अलावा पहले साल में अकाउंट होल्डर को किसी तरह का एएमसी (AMC) चार्ज नहीं देना होगा.

बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @TheOfficialSBI के जरिए कहा, ”अपना पहला डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले एसबीआई के योनो ऐप के जरिए. आपको डीमैट अकाउंट और पहले साल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) एएमसी पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. अब योनो डाउनलोड करें!”

