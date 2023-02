Adani Group को SBI ने दिया 27000 करोड़ का कर्ज, बैंक के चेयरमैन ने दिया बयान

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने शुक्रवार को कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों को उसने करीब 27,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ है जो ओवर ऑल एक्पोजर का सिर्फ 0.88 फीसदी है. SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि बैंक की ऐसी धारणा नहीं है कि अडानी ग्रुप अपनी कर्ज देनदारियों को पूरा करने में किसी तरह की चुनौती का सामना कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि SBI ने इस समूह को शेयरों के एवज में कोई कर्ज नहीं दिया है.

खारा ने कहा कि अडानी ग्रुप की परियोजनाओं को कर्ज देते समय भौतिक संपत्तियों एवं समुचित नकदी प्रवाह को ध्यान में रखा गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समूह का बकाया कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है.

SBI has an overall exposure of Rs 27,000 cr in Adani group which is 0.88% of the loan book as on 31st Dec 2022. The loans are against assets & businesses that are cash-generating. So, we don’t see any challenge, no cause of concern for us: SBI Chief Dinesh Khara pic.twitter.com/mcVru9a3ZJ

