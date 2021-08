SBI Platinum Deposits: टर्म डिपॉजिट पर पाएं 6.20 फीसदी तक की ब्याज दर, 14 सितंबर तक है मौका

नई दिल्‍ली. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक प्लेटिनम डिपॉजिट्स स्कीम (SBI Platinum Deposit Scheme) शुरू की है. इस स्कीम के तहत एसबीआई के रिटेल डिपॉजिटर्स को 0.15 फीसदी तक का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा. यह स्कीम लिमिटेड पीरियड के लिए उपलब्ध है. इस स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त को हुई और यह 14 सितंबर को समाप्त हो जाएगी.

एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, ”प्लेटिनम डिपॉजिट्स के साथ देश की आजादी को मनाने का वक्त आ गया है. एसबीआई के साथ मिलकर टर्म डिपॉजिट्स और स्पेशल टर्म डिपॉजिट्स (Special Term Deposits) का फायदा उठाएं. यह ऑफर सिर्फ 14 सितंबर 2021 तक वैलिड रहेगी.”

It’s time to celebrate India’s 75th year of Independence with Platinum Deposits. Exclusive benefits for Term Deposits and Special Term Deposits with SBI.

Offer valid up to: 14th Sept 2021

