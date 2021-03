SBI, PNB, HDFC, ICICI और Axis Bank के ग्राहक ध्यान दें! इस लिंक को भूल कर भी न करें क्लिक, जानें पूरा माजरा?

कभी भी किसी के साथ अपना OTP न शेयर करें.

अगर आपके पास कोई ऐसा SMS आता है जिसमें कोई लिंक दिया हुआ है, तो उसे कतई न खोलें. ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हमेशा SMS भेजते रहते हैं, जिसमें एक लिंक होता है. इस लिंक को क्लिक करते ही आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे.

QR कोड के जरिए भी फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है. इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में QR कोड को स्कैन करने से पहले ये देख लें कि पैसे आपके अकाउंट से जा रहे हैं या आ रहे हैं. ऐसे फ्रॉड आमतौर पर OLX पर ज्यादा देखने को मिलते हैं.

हमेशा बड़ी और अच्छी वेबसाइट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें. किसी भी अनजान साइट से शॉपिंग न करें. ऐसी वेबसाइट पर सामान बहुत ज्यादा सस्ते में दिखाकर फ्रॉड किया जाता है. फ्रॉड के बाद ऐसी कंपनियों से संपर्क करना भी मुश्किल होता है.

अपना क्रेडिट/डेबिट कार्ड सामने स्वाइप कराएं. छोटे ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड टैप करें. अपने ATM का पासवर्ड किसी से भी न शेयर करें.



SBI, ICICI Bank, HDFC, Axis Bank, PNB ग्राहकों के किए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) इनमें से किसी में भी है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन बैंकों के ग्राहकों पर ऑनलाइन चोर यानी की साइबर फ्राॅड करने वालों की नजर है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन पांच बैंकों के ग्राहकों की निजी जानकारियां चुराने के लिए अपराधी उन्हें लालच देकर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं.नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक साइबरपीस फाउंडेशन ( think tank CyberPeace Foundation) की ओर से साइबर सिक्योरिटी कंपनी ऑटोबोट इंफोसेक (cybersecurity services firmAutobot Infosec)के साथ मिलकर की गई एक जांच में इसका खुलासा किया गया. इसमें बताया गया है कि साइबर अपराधी इन पांच बैंकों के ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि इनकम टैक्स का भुगतान चाहिए तो एक एप्लीकेशन भेजें. इस SMS को एक लिंक के साथ भेजा जा रहा है.साइबर अपराधी ग्राहक को इनकम टैक्स का लिंक भेजता है. इस लिंक को क्लिक करते ही एक नया पेज खुलता है जो बिल्कुल इनकम टैक्स e-filing वेबसाइट जैसा दिखता है. हर रंग के बटन जिस पर लिखा होता है 'Proceed to the verification steps' को क्लिक करते ही ये आपसे कई सारी जानकारियां मांगता है. ये जानकारियां होती हैं-ग्राहक का पूरा नाम, PAN, आधार नंबर, पता, पिन कोड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल, लिंग, बैंकिंग जानकारियां जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, CVC और कार्ड पिन. इस प्रक्रिया के बाद ही आपके खाते से पूरी रकम गायब हो जाएगी.बता दें कि लाकडाउन के बाद बैंकिंग व्यवस्था डिजिटल हो रही है. यह हमारा काम तो आसान करता है लेकिन नए खतरे भी पैदा कर रहे हैं. साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए. आइए जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके, जिसे आए दिन बैंकों द्वारा भी शेयर किए जाते हैं-