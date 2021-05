खुशखबरी: SBI से कैश निकालने के बदले नियम, अब रोजाना निकाल सकेंगे इतने हजार रुपये, जानें डिटेल

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच गैर-घरेलू शाखाओं में ग्राहकों द्वारा नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी है. इसकी जानकारी SBI ने ट्वीट करके दी है. SBI के ट्वीट के मुताबिक, एक दिन में खाते से कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है. अब ग्राहक अपने पास के ब्रांच (होम ब्रांच को छोड़कर) से खुद जाकर विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 25,000 रुपये तक निकाल सकते है.



जानें क्या कहा बैंक ने?



बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस महामारी में अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए, SBI ने चेक और निकासी फॉर्म के माध्यम से गैर-घरेलू नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी है.



To support our customers in this pandemic, SBI has increased the non-home cash withdrawal limits through cheque and withdrawal form.#SBIAapkeSaath #StayStrongIndia #CashWithdrawal #Covid19 #BankSafe #StaySafe pic.twitter.com/t4AXY4Rzqh