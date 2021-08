रक्षाबंधन पर SBI ने दी जरूरी जानकारी, आज इन 8 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान!

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. रक्षाबंधन 2021 (Rakshabandhan 2021) पर बैंक ने ग्राहकों को एक खास जानकारी दी है, जिसके जरिए आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं. इसके अलावा अपने साथ होने वाले साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) से भी बच सकते हैं. बैंक ने कहा है कि इस रक्षाबंधन आप अपने पैसों की सुरक्षा SBI के साथ करें. आपके पैसों की सुरक्षा के लिए बैंक ने 8 प्वाइंट्स के बारे में बताया है, जिसका आपको ध्यान रखना है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इन 8 प्वाइंट्स के बारे में जानकारी दी है. बैंक ने लिखा है कि इस रक्षाबंधऩ आप लाइफलॉन्ग सिक्योरिटी को ध्यान में रखें. अपने आप को और अपने करीबियों को आप इस रक्षाबंधन साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं. आइए आपको उन 8 प्वाइंट्स के बारे में बताते हैं-

This Raksha Bandhan, make the bond of lifelong security. Protect yourself and your loved ones from cyber theft and fraud. #SuRakshaWithSBI#CyberSafety #CyberCrime #OnlineFrauds #Scams #BeSafeWithSBI pic.twitter.com/iW4JGjzhAQ

