अगर आपके पास भी हैं कटे-फटे बेकार नोट तो तुरंत करें ये काम, SBI ने दी बेहद अहम जानकारी

नई दिल्ली. हम में से ज्यादातर लोगों को आए दिन कटे-फटे नोटों (Soiled Notes) से सामना करना पड़ता है. शायद ही कोई होगा जिसका वास्ता इस तरह के नोटों से न पड़ा है. कई बार तो ग्राहकों से बैंक से ही इस तरह ने नोट दे दी जाती है, तो कई बार बैंक के ATM से ही कटे फटे नोट निकल आते हैं. ऐसे में ग्राहक का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि इस तरह के नोट का कहीं इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता है. ये नोट कटे-फटे या ऐसी स्थिति में होते हैं कि इसे कोई स्‍वीकार नहीं करता है. अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस तरह के नोटों के लेकर अहम जानकारी (How to exchange soiled and mutilated notes?) दी है. दरअसल, पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ट्विटर हैंडल पर एक ग्राहक ने कटे-फटे नोटों को लेकर शिकायत की है. इस पर बैंक के जवाब दिया है जिसे जानना हर ग्राहक के लिए जरूरी है. तो आइए जानते हैं SBI ने क्या कहा?..

जानें SBI ने क्या कहा?

बैंक ने ट्विटर पर ग्राहक के सवाल के जवाब में कहा है कि बैंक में नोटो की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से की जाती है. कटे/फटे या इस तरह के खराब नोट मिलने की संभावना नगण्य होती है. यदि आपको ऐसा कोई नोट प्राप्त होता है तो आप हमारी किसी भी शाखा से नोट बदल सकते है.

SBI tweet screenshot

जानें फटे-पुराने नोटों को लेकर क्या कहता है RBI?

हालांकि, RBI (Reserve Bank Of India) की ओर से भी फटे-पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक, ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वह नकली न हों. इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलाव सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं.

बदलने से पहले बैंक चेक करता है नोट की कंडीशन

बता दें कि नोट बदलने बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वह बदलेगा या नहीं. इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है. बता दें बैंक नोट लेते समय यह चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है. इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है. इसके बाद ही बैंक उसको बदलता है. अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक उसको आसानी से बदल लेता है.