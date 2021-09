सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सस्ते सोने के साथ मिलेंगे 6 खास फायदे, आपके पास भी है 2 दिन का समय

नई दिल्ली: अगर आप भी सस्ता गोल्ड (Cheap Gold) खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) आपको ये खास मौका दे रहा है. इसके साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond scheme) में आपको सस्ते सोने के साथ-साथ कई बड़े फायदे भी मिलते हैं. SBI ने ट्वीट करके इसके बारे में बताया है. आपके पास ये फायदा लेने का सिर्फ 3 सितंबर तक मौका है यानी आपके पास अभी भी 2 दिन बचे हैं.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond scheme) 2021-2022 की छठी सीरीज के लिए इश्यू प्राइस 4,732 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है. इसका मतलब कि 10 ग्राम के लिए आपको 47,320 रुपये खर्च करने होंगे.

यह भी पढ़ें: Bank Holidays: सितंबर महीने में 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, चेक कर लें पूरी लिस्ट

SBI ने किया ट्वीट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपकी सोने में निवेश करने की योजना? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के 6 गोल्डन कारण यहां दिए गए हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट http://onlinesbi.com पर विजिट कर सकते हैं.

Planning to invest in Gold?

Here are 6 golden reasons to invest in Sovereign Gold Bonds.

SBI customers can invest in these bonds on https://t.co/YMhpMwjHKp under e-services.

Know more: https://t.co/H4BpchASeA#Gold #GoldBond #SGBWithSBI #SovereignGoldBonds pic.twitter.com/RWY8QStBWU

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 31, 2021