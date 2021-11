एक कॉल पर निपटा सकते हैं बैंक के कई काम, SBI दे रहा है यह सुविधा

SBI Online service: इंटरनेट ने समूची दुनिया को आपके मोबाइल फोन (Mobile Banking) में समेट कर रख दिया है. आप ऐसे तमाम काम घर बैठे चुटकियों में निपटा सकते हैं जिनके लिए पहले काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता था.

बैंकिंग की दुनिया भी आपकी जेब में सिमट आई है. ऑनलाइन सिस्टम से जहां ग्राहकों को फायदा हुआ है, वहीं बैंकों पर काम को बोझ कम हुआ है.

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल पर ही कई सर्विस शुरू की हैं. अब ग्राहक घर बैठे ही एक फोन कॉल पर कई सर्विस का फायदा उठा सकता है.

फोन कॉल सर्विस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर 1800-1234 भी जारी किया है.

क्या है फायदा

एसबीआई की फोन कॉल सर्विस से आप घर बैठे ही कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. टोल फ्री नंबर 1800-1234 पर कॉल करके आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं. आप अपनी पिछली 5 ट्रांजेक्शन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस नंबर पर आप मैसेज करके भी अपने बैंक खाते का बैलेंस का विवरण हासिल कर सकते हैं.

टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप एटीएम कार्ड फिर से इश्यू करवा सकते हैं या फिर अपने वर्तमान एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं. इस नंबर की मदद से आप एटीएम का पिन नंबर भी तैयार कर सकते हैं.

एटीएम कार्ड ब्लॉक कराए जाने के बाद नए एटीएम कार्ड के लिए आप इसी नंबर की मदद ले सकते हैं.

एसबीआई का कहना है कि इस कॉल सर्विस से ग्राहकों को किसी के संपर्क में आए बिना बैंकों के काम निपटाने में सहूलियत मिलेगी.

Sharing is not always caring.

SBI says never share your bank details & ATM or UPI PINs with anyone. #SafetyFirstWithSBI#SafetyFirstWithSBI #SBI #StateBankOfIndia #StaySafe #StaySecure #BeAlert #CyberSafety #CyberSecurity pic.twitter.com/xAohwXp36P

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 19, 2021