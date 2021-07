SBI का मॉनसून ऑफर, होम लोन पर 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस

नई दिल्ली. अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा. दरअसल, मॉनसून सीजन को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई (SBI) ने होम लोन ग्राहकों के लिए मॉनसून धमाका ऑफर (Monsoon Dhamaka Offer) की घोषणा की है. इस ऑफर के तहत एसबीआई ने होम लोन के प्रोसेसिंग फीस पर 100 फीसदी छूट का एलान किया है.

6.70% ब्याज दर पर कर्ज दे रहा बैंक

एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर 6.70% से शुरू होती है. बैंक की ओर से दी जानकारी के मुताबिक मौजूदा 0.40 फीसदी की प्रोसेसिंग फीस से मुक्ति से ग्राहकों को बहुत राहत मिलेगी. बैंक ने कहा है कि मानसून धमाका ऑफर सीमित अवधि के लिए है, जो 31 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाली है.

बैंक ने मॉनसून धमाका ऑफर के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. बैंक ने कहा है कि नए घर खरीदार जीरो प्रोसेसिंग फीस पर एसबीआई से होम लोन ले सकते हैं. ग्राहकों को https://sbiyono.sbi पर विजिट करना होगा. इसके अलावा बैंक ने कहा है कि यह ऑफर 31 अगस्त 2021 तक ही मान्य है.

It’s raining offers for new home buyers! Apply for a Home Loan with NIL* processing fee.

What are you waiting for? Visit: https://t.co/N45cZ1V1Db

